Celebración del 55 Aniversario

Otorga entrada al evento con acceso a comodidades y actividades estándar.
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Constructor de Impacto
$10,000
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Incluye: 10 boletos, anuncio de página completa en el programa del evento, reconocimiento desde el podio durante la parte de discursos, y reconocimiento como patrocinador del Sankofa Cookbook. Reconocimiento de logotipo: en material promocional e impreso, presentación de diapositivas de patrocinadores y programa del evento. Promoción en redes sociales y sitio web en los días previos al evento.
Incluye: 10 boletos, anuncio de página completa en el programa del evento, reconocimiento desde el podio durante la parte de discursos, y reconocimiento como patrocinador del Sankofa Cookbook. Reconocimiento de logotipo: en material promocional e impreso, presentación de diapositivas de patrocinadores y programa del evento. Promoción en redes sociales y sitio web en los días previos al evento.
Constructor de Comunidad
$7,500
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
8 boletos y medio anuncio de página en el programa del evento. Reconocimiento de logotipo: en material promocional e impreso, presentación de diapositivas de patrocinadores, materiales y programa de Sankofa Eats. Promoción en redes sociales y sitio web en los días previos al evento.
8 boletos y medio anuncio de página en el programa del evento. Reconocimiento de logotipo: en material promocional e impreso, presentación de diapositivas de patrocinadores, materiales y programa de Sankofa Eats. Promoción en redes sociales y sitio web en los días previos al evento.
Constructor de Puentes
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos
6 boletos y medio anuncio de página en el programa del evento. Reconocimiento de logotipo: en material promocional e impreso, presentación de patrocinadores y programa del evento. Promoción en redes sociales y sitio web en los días previos al evento.
6 boletos y medio anuncio de página en el programa del evento. Reconocimiento de logotipo: en material promocional e impreso, presentación de patrocinadores y programa del evento. Promoción en redes sociales y sitio web en los días previos al evento.
Fortalecedor de Capacidades
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
4 boletos y anuncio de cuarto de página en el programa del evento. Reconocimiento de logotipo: en material promocional e impreso, presentación de diapositivos de patrocinadores y programa del evento. Promoción en redes sociales y sitio web en los días previos al evento.
4 boletos y anuncio de cuarto de página en el programa del evento. Reconocimiento de logotipo: en material promocional e impreso, presentación de diapositivos de patrocinadores y programa del evento. Promoción en redes sociales y sitio web en los días previos al evento.
Constructor de Hogares
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
2 boletos y anuncio de cuarto de página en el programa del evento. Reconocimiento de logotipo: en material promocional e impreso, presentación de diapositivos de patrocinadores y programa del evento. Promoción en redes sociales y sitio web en los días previos al evento.
2 boletos y anuncio de cuarto de página en el programa del evento. Reconocimiento de logotipo: en material promocional e impreso, presentación de diapositivos de patrocinadores y programa del evento. Promoción en redes sociales y sitio web en los días previos al evento.
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