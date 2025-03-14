Celebración del 55 Aniversario

Incluye: 10 boletos, anuncio de página completa en el programa del evento, reconocimiento desde el podio durante la parte de discursos, y reconocimiento como patrocinador del Sankofa Cookbook. Reconocimiento de logotipo: en material promocional e impreso, presentación de diapositivas de patrocinadores y programa del evento. Promoción en redes sociales y sitio web en los días previos al evento.

Incluye: 10 boletos, anuncio de página completa en el programa del evento, reconocimiento desde el podio durante la parte de discursos, y reconocimiento como patrocinador del Sankofa Cookbook. Reconocimiento de logotipo: en material promocional e impreso, presentación de diapositivas de patrocinadores y programa del evento. Promoción en redes sociales y sitio web en los días previos al evento.

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