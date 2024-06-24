5º Festival Anual de Bullhorn

Si desea contribuir con más o menos de $25 por persona, utilice la opción "Agregar una donación para Bullhorn Arts And Education Inc." a continuación en lugar de esta opción. Las entradas también estarán disponibles en el festival según lo permitan las cantidades.
Donación sugerida por niño de 3 a 12 años
$15
Si desea contribuir con más o menos de $15 por persona, utilice la opción "Añadir una donación para Bullhorn Arts And Education Inc." que se encuentra a continuación en lugar de esta opción. Los boletos también estarán disponibles en el festival según las cantidades lo permitan.
"Sugerencia de donación por niño de 0 a 2 años"
Gratuito
Si deseas contribuir con más o menos de $0 por persona, utiliza la opción "Agregar una donación para Bullhorn Arts And Education Inc." que se encuentra más abajo en lugar de esta opción. Las entradas también estarán disponibles en el festival mientras las cantidades lo permitan.
Añadir una donación para Bullhorn Arts And Education Inc
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!