V Gala Anual del Programa de Becas para Emprendedores

Se servirá entrada general y cena sentada. Cash Bar: los boletos para bebidas costarán $10 por bebida.
Se servirá entrada general y cena sentada. Cash Bar: los boletos para bebidas costarán $10 por bebida.
VIP (BARRA LIBRE)
$100
VIP: cena servida y barra libre.
VIP: cena servida y barra libre.
Done un asiento a un padre/madre receptor
$75
Estos boletos se entregarán a uno de los padres del destinatario.
Estos boletos se entregarán a uno de los padres del destinatario.
DONATE $10
$10
If you can't make it and you want to bless the students with a $10 donation, please do so. Thank you!
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Patrocinador Diamante
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
Asientos para la cena para ocho (8) en la gala de becas Ocho meses de publicidad en la cartelera digital de Tax2Go Barra abiertaCrystal Award Banner publicitario en el sitio web; Redes socialesCarta de reconocimiento8 boletos para el evento Splashdown el 19 de junio de 2025 (Donación deducible de impuestos)
Asientos para la cena para ocho (8) en la gala de becas Ocho meses de publicidad en la cartelera digital de Tax2Go Barra abiertaCrystal Award Banner publicitario en el sitio web; Redes socialesCarta de reconocimiento8 boletos para el evento Splashdown el 19 de junio de 2025 (Donación deducible de impuestos)
Patrocinador de titanio
$4,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
Cena con capacidad para ocho (8) personas en la Gala de Becas; Seis meses de publicidad en la cartelera digital de Tax2Go; Banner publicitario Open BarCrystal Award en el sitio web; Redes Sociales; Carta de Reconocimiento; 6 Entradas para el Evento Splashdown el 19 de junio de 2025; (Donación Deducible de Impuestos)
Cena con capacidad para ocho (8) personas en la Gala de Becas; Seis meses de publicidad en la cartelera digital de Tax2Go; Banner publicitario Open BarCrystal Award en el sitio web; Redes Sociales; Carta de Reconocimiento; 6 Entradas para el Evento Splashdown el 19 de junio de 2025; (Donación Deducible de Impuestos)
Patrocinador Platino
$3,500
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos
Cena con asientos para seis (6) personas en la Gala de Becas; Cuatro meses de publicidad en la cartelera digital de Tax2Go; Barra libre; Premio Cristal; Banner publicitario en el sitio web; Redes Sociales; Carta de Reconocimiento; 4 entradas para el evento Splashdown el 19 de junio de 2025; (Donación deducible de impuestos)
Cena con asientos para seis (6) personas en la Gala de Becas; Cuatro meses de publicidad en la cartelera digital de Tax2Go; Barra libre; Premio Cristal; Banner publicitario en el sitio web; Redes Sociales; Carta de Reconocimiento; 4 entradas para el evento Splashdown el 19 de junio de 2025; (Donación deducible de impuestos)
Patrocinador de oro
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos
Cena con asientos para seis (6) personas en la Gala de Becas; Dos meses de publicidad en la cartelera digital de Tax2Go; Barra libre; Premio Cristal; Banner publicitario en el sitio web; Redes Sociales; Carta de Reconocimiento; 2 entradas para el evento Splashdown el 19 de junio de 2025; (Donación deducible de impuestos)
Cena con asientos para seis (6) personas en la Gala de Becas; Dos meses de publicidad en la cartelera digital de Tax2Go; Barra libre; Premio Cristal; Banner publicitario en el sitio web; Redes Sociales; Carta de Reconocimiento; 2 entradas para el evento Splashdown el 19 de junio de 2025; (Donación deducible de impuestos)
Patrocinador Plata
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
Cena con asientos para cuatro (4) en la Gala de Becas; Un mes de publicidad en la cartelera digital de Tax2Go; Barra libre; Premio Cristal; Carta de Reconocimiento; 1 entrada para el evento Splashdown el 19 de junio de 2025; (Donación deducible de impuestos)
Cena con asientos para cuatro (4) en la Gala de Becas; Un mes de publicidad en la cartelera digital de Tax2Go; Barra libre; Premio Cristal; Carta de Reconocimiento; 1 entrada para el evento Splashdown el 19 de junio de 2025; (Donación deducible de impuestos)
Patrocinador Bronce
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
Cena con asientos para dos (2) personas en la Gala de Becas; Dos semanas de publicidad en la cartelera digital de Tax2Go; Barra libre; Premio de Certificado; Carta de Reconocimiento; (Donación deducible de impuestos)
Cena con asientos para dos (2) personas en la Gala de Becas; Dos semanas de publicidad en la cartelera digital de Tax2Go; Barra libre; Premio de Certificado; Carta de Reconocimiento; (Donación deducible de impuestos)
Splashdown - Swimming; food; drinks; live music
$50
Date: Thursday, June 19, 2025
Time: 2:00 pm to 6:00 pm
Location: The Williams Residence (don't forget your chair & towel)
619 Green Hills Road
Duncanville, TX 75137
Date: Thursday, June 19, 2025
Time: 2:00 pm to 6:00 pm
Location: The Williams Residence (don't forget your chair & towel)
619 Green Hills Road
Duncanville, TX 75137
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