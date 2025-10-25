Strength and Sparkle Foundation Ltd

5ta Fiesta Anual de Té Sombreros y Tacones ™ - edición de Steeplechase

Cartersville

GA, USA

Boleto de invitado: Talleres y Día del Derby en Cartersville
$250
Únete a nosotros en este evento trascendental mientras celebramos la resiliencia, la renovación y la hermandad radiante al estilo Derby, para el 5to Annual Hats N Heels Tea Party™: un fin de semana de Steeplechase.


Cabalgando hacia el Oro
21–23 de abril de 2026 | Sesiones Virtuales + Seleccionadas en Persona

Únete a nosotros para una serie de talleres de tres días diseñados para informar, inspirar y equipar. En colaboración con P.E.T.A.L.S. Women's Empowerment, estas sesiones abarcan temas de la vida real como:
  • Salud mental y autocuidado
  • Desarrollo empresarial y emprendimiento
  • Propiedad de vivienda e hipotecas
  • Educación financiera y construcción de riqueza

Asiste a sesiones virtuales en vivo durante la semana, o únete a nosotros en persona para talleres seleccionados.
  • Transporte incluido con el boleto
  • Ubicación de recogida por determinar (Condado de Gwinnett)

Tienda emergente virtual
Viernes, 24 de abril de 2026 | En línea | GRATIS

Apoya a empresas dirigidas por mujeres desde cualquier lugar—tu patio, tu sofá, o tus pijamas más cómodos. Nuestra Tienda Emergente Virtual te permite comprar de forma intencionada y conectarte directamente con los vendedores destacados en un entorno relajado y en línea.

Detalles de hora y enlace de acceso próximamente.



Día del Derby en el Steeplechase
Sábado, 25 de abril de 2026 | Cartersville, GA
Culmina la semana con nuestra celebración del Día del Derby en el Steeplechase de Cartersville—completa con sombreros llamativos, estilo elevado y energía inolvidable.
  • Transporte incluido con el boleto
  • Ubicación de recogida por determinar (Condado de Gwinnett)
Ven por los sombreros.
Quédate por la conexión.
Sal saciado.
El 2026 Hats N Heels Tea Party™: Edición Steeplechase es una celebración de mujeres, confianza, educación y comunidad—diseñada para inspirar mucho después de que se haya vertido la última taza.
Patrocinio Completo
$5,000

Cuesta $250 patrocinar a una madre por la semana. Tu donación ayuda a apoyar a madres solteras en Georgia, que ocupa el quinto lugar más alto en la nación para madres solteras.

¡Ayuda a compensar los costos de guardería durante el fin de semana, o patrocina una parte de su merecida estancia-cación!

Patrocinio Parcial
$1,500

Boleto de Vendedor Virtual
$35
Vendedores Emergentes Virtuales
Únete a nosotros el viernes 24 de abril de 7:00 a 9:00 PM EST.
Vende directamente desde tu propia ubicación—no se requiere viajar.
  • Intervalo de tiempo destacado de 20 minutos
  • Se requiere Wi-Fi confiable y acceso a video
    ¡Esta es TU oportunidad de presentar tus productos y servicios empresariales a una audiencia dedicada!
    ¡Ponte en el CALENDARIO!
    ¡El ESPACIO es LIMITADO!
Añadir una donación para Strength and Sparkle Foundation Ltd

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!