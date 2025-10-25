5ta Fiesta Anual de Té Sombreros y Tacones ™ - edición de Steeplechase

Organizado por
Acerca de este evento
Tienda emergente virtual
Viernes, 24 de abril de 2026 | En línea | GRATIS
Apoya a empresas dirigidas por mujeres desde cualquier lugar—tu patio, tu sofá, o tus pijamas más cómodos. Nuestra Tienda Emergente Virtual te permite comprar de forma intencionada y conectarte directamente con los vendedores destacados en un entorno relajado y en línea.
Detalles de hora y enlace de acceso próximamente.
Cuesta $250 patrocinar a una madre por la semana. Tu donación ayuda a apoyar a madres solteras en Georgia, que ocupa el quinto lugar más alto en la nación para madres solteras.
¡Ayuda a compensar los costos de guardería durante el fin de semana, o patrocina una parte de su merecida estancia-cación!
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!