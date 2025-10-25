5ta Fiesta Anual de Té Sombreros y Tacones ™ - edición de Steeplechase

Únete a nosotros en este evento trascendental mientras celebramos la resiliencia, la renovación y la hermandad radiante al estilo Derby, para el 5to Annual Hats N Heels Tea Party™: un fin de semana de Steeplechase.





Cabalgando hacia el Oro

21–23 de abril de 2026 | Sesiones Virtuales + Seleccionadas en Persona



Únete a nosotros para una serie de talleres de tres días diseñados para informar, inspirar y equipar. En colaboración con P.E.T.A.L.S. Women's Empowerment , estas sesiones abarcan temas de la vida real como:

Salud mental y autocuidado

Desarrollo empresarial y emprendimiento

Propiedad de vivienda e hipotecas

Educación financiera y construcción de riqueza



Asiste a sesiones virtuales en vivo durante la semana , o únete a nosotros en persona para talleres seleccionados.

Transporte incluido con el boleto

Ubicación de recogida por determinar (Condado de Gwinnett)

Tienda emergente virtual

Viernes, 24 de abril de 2026 | En línea | GRATIS



Apoya a empresas dirigidas por mujeres desde cualquier lugar—tu patio, tu sofá, o tus pijamas más cómodos. Nuestra Tienda Emergente Virtual te permite comprar de forma intencionada y conectarte directamente con los vendedores destacados en un entorno relajado y en línea.



Detalles de hora y enlace de acceso próximamente.









Día del Derby en el Steeplechase

Sábado, 25 de abril de 2026 | Cartersville, GA

Culmina la semana con nuestra celebración del Día del Derby en el Steeplechase de Cartersville—completa con sombreros llamativos, estilo elevado y energía inolvidable.

Transporte incluido con el boleto

Ubicación de recogida por determinar (Condado de Gwinnett)

Ven por los sombreros.

Quédate por la conexión.

Sal saciado.