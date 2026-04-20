RACE TALKS: Uniting to Break the Chains of Racism

Organizado por

RACE TALKS: Uniting to Break the Chains of Racism

Acerca de este evento

5ª Anual Historia del Drag Negro en Portland

Admisión VIP
$99
Disponible hasta 1 may

Incluye entrada, comida, encuentro VIP con las Reinas, póster del evento. Hasta 3 niños con un adulto VIP pueden entrar en el área designada de encuentro. Los niños menores de 17 años son gratis y recibirán una comida complementaria.

Grupo VIP de 10
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Incluye 10 pases VIP, 10 comidas y patrocinio de mesa.

Admisión General + Comida
$49
Disponible hasta 1 may

Entrada y comida (incluye plato principal + bebida). Hasta 3 niños con un adulto pueden entrar en el evento. Los niños menores de 17 años son gratis y recibirán una comida complementaria.

Grupo de 10 - Entrada general + Comida
$600
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Incluye 10 entradas generales + 10 tickets de comida.

Solo Entrada General
$19
Disponible hasta 1 may

Disfruta de acceso a este increíble evento. Las comidas se pueden comprar por separado según disponibilidad.

Grupo de 10 - Solo Entrada
$300
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Incluye 10 entradas generales (solo show).

Boleto para Niños
$10

Si eres un adulto asistiendo con niños, por favor indica cuántos niños para poder reservar su comida complementaria. Acceso limitado a 3 niños por adulto.

Apoyo Comunitario - Individual
Gratuito
Apoyo Comunitario - Grupo de 10
Gratuito
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Cada persona del grupo debe registrarse para el Apoyo Comunitario antes de seleccionar las entradas.

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