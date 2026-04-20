5ª Anual Historia del Drag Negro en Portland

Acerca de este evento
Incluye entrada, comida, encuentro VIP con las Reinas, póster del evento. Hasta 3 niños con un adulto VIP pueden entrar en el área designada de encuentro. Los niños menores de 17 años son gratis y recibirán una comida complementaria.
Incluye 10 pases VIP, 10 comidas y patrocinio de mesa.
Entrada y comida (incluye plato principal + bebida). Hasta 3 niños con un adulto pueden entrar en el evento. Los niños menores de 17 años son gratis y recibirán una comida complementaria.
Incluye 10 entradas generales + 10 tickets de comida.
Disfruta de acceso a este increíble evento. Las comidas se pueden comprar por separado según disponibilidad.
Incluye 10 entradas generales (solo show).
Si eres un adulto asistiendo con niños, por favor indica cuántos niños para poder reservar su comida complementaria. Acceso limitado a 3 niños por adulto.
Cada persona del grupo debe registrarse para el Apoyo Comunitario antes de seleccionar las entradas.
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