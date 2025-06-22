Harford County NAACP

5to Encuentro Anual: Botas sobre el Terreno

301 S Union Ave

Havre De Grace, MD 21078, USA

Gratuito
Admisión General
$35
Admisión al evento Meet & Greet
🔵 Meet & Greet: Patrocinador del Evento Principal
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
¡Gracias a APGFCU por ser nuestro patrocinador del evento! Logotipo en el folleto del evento, redes sociales y sitio web ◾ Reconocimiento en el evento ◾ Logotipo en la mesa de registro y bar ◾ 6 boletos para el evento
🟣 Encuentro & Saludo: Patrocinador del Photo Booth
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos
Logotipo en las redes sociales del evento y en la página web ◾ Reconocimiento en el evento ◾ Propuesta de logotipo/foto en el Photo Booth ◾ 2 entradas para el evento
⚫ Encuentro & Saludo: Patrocinador del DJ
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos
Logotipo en las redes sociales del evento y en la página web ◾ Reconocimiento en el evento ◾ Logotipo en la cabina del DJ ◾ 2 entradas para el evento
🟡 Meet & Greet: Patrocinador de Decoración
$250
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
Logotipo en las redes sociales del evento y sitio web ◾ Reconocimiento en el evento ◾ Logotipo en la mesa de registro y bar ◾ 4 boletos para el evento
🔵 Meet & Greet: Friends of the Branch
$100

Recognition at the event ◾ 1 ticket ◾ Sponsorship gift

Membresía: Unirse/Renovar
$30
Adulto (Mayores de 21 años) *La membresía no es necesaria para asistir a Meet & Greet.

