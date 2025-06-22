5to Encuentro Anual: Botas sobre el Terreno

¡Gracias a APGFCU por ser nuestro patrocinador del evento! Logotipo en el folleto del evento, redes sociales y sitio web ◾ Reconocimiento en el evento ◾ Logotipo en la mesa de registro y bar ◾ 6 boletos para el evento
🟣 Encuentro & Saludo: Patrocinador del Photo Booth
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos
Logotipo en las redes sociales del evento y en la página web ◾ Reconocimiento en el evento ◾ Propuesta de logotipo/foto en el Photo Booth ◾ 2 entradas para el evento
⚫ Encuentro & Saludo: Patrocinador del DJ
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos
Logotipo en las redes sociales del evento y en la página web ◾ Reconocimiento en el evento ◾ Logotipo en la cabina del DJ ◾ 2 entradas para el evento
🟡 Meet & Greet: Patrocinador de Decoración
$250
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
Logotipo en las redes sociales del evento y sitio web ◾ Reconocimiento en el evento ◾ Logotipo en la mesa de registro y bar ◾ 4 boletos para el evento
🔵 Meet & Greet: Friends of the Branch
$100
Recognition at the event ◾ 1 ticket ◾ Sponsorship gift
Membresía: Unirse/Renovar
$30
Adulto (Mayores de 21 años)
*La membresía no es necesaria para asistir a Meet & Greet.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!