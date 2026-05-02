Robbinsdale Spanish Immersion School Parent Teacher Organization

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Despedida de 5to Grado 2025-26

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Todos los estudiantes recibirán una camiseta para usar en la ceremonia el lunes 1 de junio a las 11 a. m. Se sugiere una donación de $10 por estudiante para cubrir el costo de la camiseta para cada estudiante y el evento. Cualquier donación superior a $10 ayudará a pagar por aquellos que no pueden.

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Juvenil Pequeña item
Juvenil Pequeña
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Todos los estudiantes recibirán una camiseta para usar en la ceremonia el lunes 1 de junio a las 11 a. m. Se sugiere una donación de $10 por estudiante para cubrir el costo de la camiseta para cada estudiante y el evento. Cualquier donación superior a $10 ayudará a pagar por aquellos que no pueden.

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Juvenil Mediana
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Todos los estudiantes recibirán una camiseta para usar en la ceremonia el lunes 1 de junio a las 11 a. m. Se sugiere una donación de $10 por estudiante para cubrir el costo de la camiseta para cada estudiante y el evento. Cualquier donación superior a $10 ayudará a pagar por aquellos que no pueden.

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Juvenil Grande item
Juvenil Grande
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Juvenil XL
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