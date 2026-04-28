Fiesta Fuera de Este Mundo de 5º Grado

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Disfruta de todas las actividades de la fiesta y meriendas. Todos los estudiantes podrán asistir, independientemente de su capacidad de pago. Contacta a [email protected] si el costo es un impedimento.
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