Robbinsdale Spanish Immersion School Parent Teacher Organization

Organizado por

Robbinsdale Spanish Immersion School Parent Teacher Organization

Acerca de este evento

Fiesta Fuera de Este Mundo de 5º Grado

8808 Medicine Lake Rd

New Hope, MN 55427, USA

Billete Individual
$10

Disfruta de todas las actividades de la fiesta y meriendas. Todos los estudiantes podrán asistir, independientemente de su capacidad de pago. Contacta a [email protected] si el costo es un impedimento.

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Paga lo que puedas

Si puedes, considera añadir el costo total o parcial de un billete para ayudar a cubrir la entrada de una familia que enfrenta dificultades financieras. Todos los estudiantes podrán asistir, independientemente de su capacidad de pago.

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