🍝 Noche de Cena Italiana de 5to Grado

Disfrute de una cena italiana estilo buffet completa con todos sus favoritos: pasta, ensalada, pan y más, además de acceso a nuestra divertida y familiar experiencia de restaurante organizada por el 5to grado!



Cada Boleto de Cena para Adultos incluye opciones para comer en el lugar o para llevar, para que pueda disfrutar de una noche relajante en el Café de CMS o llevar una deliciosa comida para llevar.