🍝 Noche de Cena Italiana de 5to Grado

Acerca de este evento
Disfrute de una cena italiana estilo buffet completa con todos sus favoritos: pasta, ensalada, pan y más, además de acceso a nuestra divertida y familiar experiencia de restaurante organizada por el 5to grado!
Cada Boleto de Cena para Adultos incluye opciones para comer en el lugar o para llevar, para que pueda disfrutar de una noche relajante en el Café de CMS o llevar una deliciosa comida para llevar.
¡Nuestros jóvenes comensales pueden disfrutar de todos sus favoritos italianos: pasta, ensalada, pan y más, en un divertido entorno de restaurante familiar creado por el 5to grado!
Cada Boleto de Cena para Estudiantes incluye opciones para comer en el lugar o para llevar, para que los niños puedan unirse a la diversión en el Café de CMS o disfrutar de una deliciosa comida en casa con sus familias.
