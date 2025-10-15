Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

🍝 Noche de Cena Italiana de 5to Grado

21 Hunters Ln

Norwalk, CT 06850, USA

🍷 Boleto de cena para adulto
$12

Disfrute de una cena italiana estilo buffet completa con todos sus favoritos: pasta, ensalada, pan y más, además de acceso a nuestra divertida y familiar experiencia de restaurante organizada por el 5to grado!

Cada Boleto de Cena para Adultos incluye opciones para comer en el lugar o para llevar, para que pueda disfrutar de una noche relajante en el Café de CMS o llevar una deliciosa comida para llevar.

🍝 Boleto de cena para estudiante
$8

¡Nuestros jóvenes comensales pueden disfrutar de todos sus favoritos italianos: pasta, ensalada, pan y más, en un divertido entorno de restaurante familiar creado por el 5to grado!

Cada Boleto de Cena para Estudiantes incluye opciones para comer en el lugar o para llevar, para que los niños puedan unirse a la diversión en el Café de CMS o disfrutar de una deliciosa comida en casa con sus familias.

