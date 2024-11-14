Costo Para Los Estudiantes de Quinto Grado

Cuotas completas para estudiantes de último año de quinto grado
$125
Sin expiración
Plan de pago n.° 1: pague $125.00 en su totalidad antes del viernes 4 de abril Seleccionar
Plan de pago n.° 1: pague $125.00 en su totalidad antes del viernes 4 de abril Seleccionar
Plan de pago de cuotas para estudiantes de último año de 5to grado (5 pagos)
$25
Sin expiración
Plan #2: Cinco pagos a plazos: primer pago de $25.00 antes del viernes 13 de diciembre Segundo pago de $25.00 antes del viernes 16 de enero Tercer pago de $25.00 antes del viernes 7 de febrero Cuarto pago de $25.00 antes del viernes 7 de marzo Pago final de $25.00 antes del viernes 4 de abril.
Plan #2: Cinco pagos a plazos: primer pago de $25.00 antes del viernes 13 de diciembre Segundo pago de $25.00 antes del viernes 16 de enero Tercer pago de $25.00 antes del viernes 7 de febrero Cuarto pago de $25.00 antes del viernes 7 de marzo Pago final de $25.00 antes del viernes 4 de abril.
Cuotas de patrocinador para un estudiante de quinto grado
$125
Sin expiración
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