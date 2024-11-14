Costo Para Los Estudiantes de Quinto Grado

Plan #2: Cinco pagos a plazos: primer pago de $25.00 antes del viernes 13 de diciembre Segundo pago de $25.00 antes del viernes 16 de enero Tercer pago de $25.00 antes del viernes 7 de febrero Cuarto pago de $25.00 antes del viernes 7 de marzo Pago final de $25.00 antes del viernes 4 de abril.

Plan #2: Cinco pagos a plazos: primer pago de $25.00 antes del viernes 13 de diciembre Segundo pago de $25.00 antes del viernes 16 de enero Tercer pago de $25.00 antes del viernes 7 de febrero Cuarto pago de $25.00 antes del viernes 7 de marzo Pago final de $25.00 antes del viernes 4 de abril.

Más detalles...