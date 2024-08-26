Fiesta de los Girasoles (1) (1)

Esta es su entrada al Festival del los Girasoles para un adulto o un niño mayor de 6 años.
Niño de 5 años y menos
Gratuito
Niños menores de 5 años entran GRATIS
Entrada general para 1 + 1 docena de flores de girasol que elijas
$25
Entrada general para 2 + 2 docenas de flores de girasol que elijas
$38
castillo inflable para 1 niño
$5
1 docena de flores de girasol que elijas
$20
Photographer Sunset pass
$100
You have non exclusive access to the sunflower field during the golden hour to do sunset shoots. This cost covers entry for anyone you are photographing at that time. You will need to contact us to request the timing of your shoot via theneighborhoodchurch.org.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!