Sponsorship benefits include:
•Recognition in all promotional materials
Sponsorship benefits include:
•Recognition in all promotional materials
Diamond Sponsorship
$500
Sponsorship benefits include:
•Recognition in all promotional materials
•Logo placement on event signage & digital platforms
•Complimentary event tickets (one ticket per donation)
Sponsorship benefits include:
•Recognition in all promotional materials
•Logo placement on event signage & digital platforms
•Complimentary event tickets (one ticket per donation)
Platinum Sponsorship
$1,000
Sponsorship benefits include:
•Recognition in all promotional materials
•Logo placement on event signage & digital platforms
•Complimentary event tickets (two tickets per donation) •Speaking opportunity at event
Sponsorship benefits include:
•Recognition in all promotional materials
•Logo placement on event signage & digital platforms
•Complimentary event tickets (two tickets per donation) •Speaking opportunity at event
Sapphire Sponsorship
$2,000
Sponsorship benefits include:
•Recognition in all promotional materials
•Logo placement on event signage & digital platforms
•Complimentary event tickets (four tickets per donation) •Speaking opportunity at event
•Public acknowledgment during the event
Sponsorship benefits include:
•Recognition in all promotional materials
•Logo placement on event signage & digital platforms
•Complimentary event tickets (four tickets per donation) •Speaking opportunity at event
•Public acknowledgment during the event