An Autastic Dream Inc

Organizado por

An Autastic Dream Inc

Acerca de este evento

6TO ANUAL AUTASTIC EXTRAVAGANZA 2026

4240 W Horne Ave

Farmville, NC 27828, USA

REGISTRO DE EQUIPOS
$25
  • Registro oficial de equipos para el evento
  • Elegibilidad para competir por premios de equipo
  • Reconocimiento como equipo participante
  • Oportunidad de recaudar fondos juntos para una causa significativa
PROVEEDOR MERCANTE
$50
  • Los proveedores deben proveer su propia mesa, sillas y carpa
  • No se proporciona electricidad a menos que se acuerde lo contrario
  • Los detalles de instalación se enviarán por correo electrónico antes del evento
  • El espacio es limitado
PROVEEDOR DE RECURSOS
$25

Este registro es para proveedores de recursos (organizaciones sin fines de lucro, agencias, programas y organizaciones comunitarias) que brindan información, servicios o recursos de apoyo a familias e individuos. Los proveedores de recursos ayudan a conectar a la comunidad con servicios valiosos mientras apoyan la misión de An Autastic Dream, Inc.

Información importante:

  • Los proveedores deben proveer su propia mesa, sillas y carpa
  • La tarifa de $25 puede ser reembolsada previa solicitud
  • Si no se solicita un reembolso, el pago se considerará una contribución hacia el evento
  • Los detalles de instalación se enviarán por correo electrónico antes del evento
  • El espacio es limitado
Patrocinador Principal - $2,500 (2 Disponibles)
$2,500
  • Reconocimiento exclusivo como patrocinador “Presentado Por”
  • Colocación del logotipo más grande en todos los materiales del evento (folletos, banners, redes sociales, sitio web)
  • Logotipo destacado en la señalización del evento y materiales de Acceptance Walk
  • Reconocimiento verbal durante el evento por el DJ/anfitrión
  • Oportunidad de instalar un stand de vendedores premium en el evento
  • Reconocimiento en toda la comercialización previa y posterior al evento
  • Publicación de agradecimiento destacando su negocio
  • Placa de reconocimiento o certificado de aprecio
Patrocinador Platino - $1,500
$1,500
  • Logotipo grande en folletos, banners y sitio web del evento
  • Logotipo incluido en la señalización de Acceptance Walk
  • Reconocimiento verbal durante el evento
  • Espacio de stand de vendedores incluido
  • Reconocimiento en redes sociales antes y después del evento
  • Certificado de aprecio
Patrocinador Oro - $1,000
$1,000
  • Colocación de logotipo mediano en materiales del evento
  • Logotipo en banner de patrocinador mostrado en el evento
  • Reconocimiento verbal durante el evento
  • Reconocimiento en redes sociales
  • Certificado de agradecimiento
Patrocinador Plata - $500
$500
  • Logotipo o nombre de la empresa en el banner de patrocinador
  • Reconocimiento en redes sociales
  • Agradecimiento verbal durante el evento
  • Certificado de agradecimiento
Patrocinador Bronce - $250
$250
  • Nombre de la empresa en la señalización del evento
  • Agradecimiento en redes sociales
  • Certificado de agradecimiento
Patrocinador de DJ y Entretenimiento - $750
$750

Ayuda a proporcionar música y entretenimiento durante todo el evento. El patrocinio incluye el nombre de su empresa o logotipo mostrado cerca del área de DJ, un agradecimiento verbal durante el evento y reconocimiento en redes sociales.

Patrocinador de Zona Infantil / Inflables - $600 (2 Disponibles)
$600

Apoya la Zona Infantil y las atracciones inflables para que los niños disfruten durante el evento. El patrocinio incluye el nombre de su empresa o logotipo mostrado en la Zona Infantil, un agradecimiento verbal durante el evento y reconocimiento en redes sociales.

Patrocinador de la Caminata de Aceptación - $500
$500

Apoya la Caminata de Aceptación, que reúne a la comunidad para promover la inclusión y la comprensión. El patrocinio incluye el nombre de su empresa o logo en la señalización de la caminata, un agradecimiento verbal durante el evento y reconocimiento en las redes sociales.

Patrocinador de Comida y Refrescos - $400 (2 Disponibles)
$400

Ayuda a proporcionar comida y bebidas para invitados, voluntarios y participantes. El patrocinio incluye el nombre de su empresa exhibido en la zona de comida y reconocimiento en las redes sociales.

Patrocinador de Camisetas - $350 (4 Disponibles)
$350

Apoya la compra de camisetas para el evento. El patrocinio incluye el nombre de su empresa o logo impreso en las camisetas del evento y reconocimiento en las redes sociales.

Partidario de la Comunidad Autista - $100
$100
  • Nombre en la tabla de partidarios o programa
  • Reconocimiento de agradecimiento grupal en las redes sociales
Añadir una donación para An Autastic Dream Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!