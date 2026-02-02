6th Annual Entrepreneurs Scholarship Program Gala

Asientos para la cena para ocho (8) en la gala de becas Ocho meses de publicidad en la cartelera digital de Tax2Go Barra abiertaCrystal Award Banner publicitario en el sitio web; Redes socialesCarta de reconocimiento8 boletos para el evento Splashdown el 19 de junio de 2025 (Donación deducible de impuestos)

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