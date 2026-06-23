7.11 Produce Giveaways Pre-Registration

Organizado por
Acerca de este evento
Estamos poniendo a prueba franjas horarias programadas para la recogida para que la llegada sea más conveniente y apoyar un proceso de distribución más fluido para nuestro voluntariado y las personas asistentes.
Ten en cuenta:
Animamos a todas las personas a disfrutar del evento completo, incluyendo música, recursos comunitarios y excelentes proveedores locales durante todo el mercado.
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