7.11 Produce Giveaways Pre-Registration

Estamos poniendo a prueba franjas horarias programadas para la recogida para que la llegada sea más conveniente y apoyar un proceso de distribución más fluido para nuestro voluntariado y las personas asistentes.

Ten en cuenta:

Elegir una franja horaria de recogida no garantiza una bolsa de productos ni una hora exacta de recogida.

Los productos se distribuirán hasta agotar existencias.

El preregistro se utiliza para ayudarnos a estimar la demanda y planificar las compras de productos con Mandela Partners, además de organizar la logística de distribución.

Los cupos son limitados. Por favor, selecciona solo un boleto por hogar. Los registros duplicados se moverán a la lista de espera.

Animamos a todas las personas a disfrutar del evento completo, incluyendo música, recursos comunitarios y excelentes proveedores locales durante todo el mercado.