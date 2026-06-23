A graphic advertises a produce giveaway at South Hayward Market with pre-registration on July 11th, featuring illustrations of vegetables in the foreground and a blurred background of people.
Eden Youth

Organizado por

Eden Youth

Acerca de este evento

7.11 Produce Giveaways Pre-Registration

27212 Calaroga Ave

Hayward, CA 94545, USA

1:00PM
Gratuito
Disponible hasta 1 ago

Estamos poniendo a prueba franjas horarias programadas para la recogida para que la llegada sea más conveniente y apoyar un proceso de distribución más fluido para nuestro voluntariado y las personas asistentes.

Ten en cuenta:

  • Elegir una franja horaria de recogida no garantiza una bolsa de productos ni una hora exacta de recogida.
  • Los productos se distribuirán hasta agotar existencias.
  • El preregistro se utiliza para ayudarnos a estimar la demanda y planificar las compras de productos con Mandela Partners, además de organizar la logística de distribución.
  • Los cupos son limitados. Por favor, selecciona solo un boleto por hogar. Los registros duplicados se moverán a la lista de espera.

Animamos a todas las personas a disfrutar del evento completo, incluyendo música, recursos comunitarios y excelentes proveedores locales durante todo el mercado.

1:30PM
Gratuito
Disponible hasta 1 ago

Estamos poniendo a prueba franjas horarias programadas para la recogida para que la llegada sea más conveniente y apoyar un proceso de distribución más fluido para nuestro voluntariado y las personas asistentes.

Ten en cuenta:

  • Elegir una franja horaria de recogida no garantiza una bolsa de productos ni una hora exacta de recogida.
  • Los productos se distribuirán hasta agotar existencias.
  • El preregistro se utiliza para ayudarnos a estimar la demanda y planificar las compras de productos con Mandela Partners, además de organizar la logística de distribución.
  • Los cupos son limitados. Por favor, selecciona solo un boleto por hogar. Los registros duplicados se moverán a la lista de espera.

Animamos a todas las personas a disfrutar del evento completo, incluyendo música, recursos comunitarios y excelentes proveedores locales durante todo el mercado.

2:00PM
Gratuito
Disponible hasta 1 ago

Estamos poniendo a prueba franjas horarias programadas para la recogida para que la llegada sea más conveniente y apoyar un proceso de distribución más fluido para nuestro voluntariado y las personas asistentes.

Ten en cuenta:

  • Elegir una franja horaria de recogida no garantiza una bolsa de productos ni una hora exacta de recogida.
  • Los productos se distribuirán hasta agotar existencias.
  • El preregistro se utiliza para ayudarnos a estimar la demanda y planificar las compras de productos con Mandela Partners, además de organizar la logística de distribución.
  • Los cupos son limitados. Por favor, selecciona solo un boleto por hogar. Los registros duplicados se moverán a la lista de espera.

Animamos a todas las personas a disfrutar del evento completo, incluyendo música, recursos comunitarios y excelentes proveedores locales durante todo el mercado.

2:30PM
Gratuito
Disponible hasta 1 ago

Estamos poniendo a prueba franjas horarias programadas para la recogida para que la llegada sea más conveniente y apoyar un proceso de distribución más fluido para nuestro voluntariado y las personas asistentes.

Ten en cuenta:

  • Elegir una franja horaria de recogida no garantiza una bolsa de productos ni una hora exacta de recogida.
  • Los productos se distribuirán hasta agotar existencias.
  • El preregistro se utiliza para ayudarnos a estimar la demanda y planificar las compras de productos con Mandela Partners, además de organizar la logística de distribución.
  • Los cupos son limitados. Por favor, selecciona solo un boleto por hogar. Los registros duplicados se moverán a la lista de espera.

Animamos a todas las personas a disfrutar del evento completo, incluyendo música, recursos comunitarios y excelentes proveedores locales durante todo el mercado.

3:00PM
Gratuito
Disponible hasta 1 ago

Estamos poniendo a prueba franjas horarias programadas para la recogida para que la llegada sea más conveniente y apoyar un proceso de distribución más fluido para nuestro voluntariado y las personas asistentes.

Ten en cuenta:

  • Elegir una franja horaria de recogida no garantiza una bolsa de productos ni una hora exacta de recogida.
  • Los productos se distribuirán hasta agotar existencias.
  • El preregistro se utiliza para ayudarnos a estimar la demanda y planificar las compras de productos con Mandela Partners, además de organizar la logística de distribución.
  • Los cupos son limitados. Por favor, selecciona solo un boleto por hogar. Los registros duplicados se moverán a la lista de espera.

Animamos a todas las personas a disfrutar del evento completo, incluyendo música, recursos comunitarios y excelentes proveedores locales durante todo el mercado.

3:30PM
Gratuito
Disponible hasta 1 ago

Estamos poniendo a prueba franjas horarias programadas para la recogida para que la llegada sea más conveniente y apoyar un proceso de distribución más fluido para nuestro voluntariado y las personas asistentes.

Ten en cuenta:

  • Elegir una franja horaria de recogida no garantiza una bolsa de productos ni una hora exacta de recogida.
  • Los productos se distribuirán hasta agotar existencias.
  • El preregistro se utiliza para ayudarnos a estimar la demanda y planificar las compras de productos con Mandela Partners, además de organizar la logística de distribución.
  • Los cupos son limitados. Por favor, selecciona solo un boleto por hogar. Los registros duplicados se moverán a la lista de espera.

Animamos a todas las personas a disfrutar del evento completo, incluyendo música, recursos comunitarios y excelentes proveedores locales durante todo el mercado.

Lista de espera / Sin cita
Gratuito
Disponible hasta 1 ago

Estamos poniendo a prueba franjas horarias programadas para la recogida para que la llegada sea más conveniente y apoyar un proceso de distribución más fluido para nuestro voluntariado y las personas asistentes.

Ten en cuenta:

  • Elegir una franja horaria de recogida no garantiza una bolsa de productos ni una hora exacta de recogida.
  • Los productos se distribuirán hasta agotar existencias.
  • El preregistro se utiliza para ayudarnos a estimar la demanda y planificar las compras de productos con Mandela Partners, además de organizar la logística de distribución.
  • Los cupos son limitados. Por favor, selecciona solo un boleto por hogar. Los registros duplicados se moverán a la lista de espera.

Animamos a todas las personas a disfrutar del evento completo, incluyendo música, recursos comunitarios y excelentes proveedores locales durante todo el mercado.

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