Patrocinadores del evento ¡Primavera!

750 Chicago Ave

Evanston, IL 60202, USA

ORO
$1,000
• Ubicación destacada del logotipo en TODOS los materiales del evento • 2 publicaciones dedicadas en las redes sociales • Logotipo vinculado en nuestro boletín El buzón • Capacidad de proporcionar materiales de marketing a todos los asistentes
PLATA
$500
• 1 publicación dedicada en las redes sociales • Logotipo vinculado en nuestro boletín El buzón • Capacidad de proporcionar materiales de marketing a todos los asistentes • Reconocimiento como donante en todos los materiales del evento
BRONCE
$250
• Reconocimiento como donante en nuestro boletín El buzón • Reconocimiento como donante en todos los materiales del evento
