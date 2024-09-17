eventClosed

Hooves & Talons Trail Walk & Market: A 2024 Roots & Wings Festival Event

10014 FM973

Manor, TX 78653

addExtraDonation

$

Car RSVP - 3pm
free
You only need 1 RSVP per vehicle. This is to help us manage parking.
Car RSVP - 4pm
free
You only need 1 RSVP per vehicle. This is to help us manage parking.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing