Coneducacion Corp
Bingo por la educación
282 Meridian St
Boston, MA 02128, USA
Bingo en línea
$5
Hora: 3:00pm La persona que complete una línea vertical, horizontal o diagonal a lo largo del tablero ganará el bingo.
Bingo Completo
$10
Hora: 4:30pm La persona que complete todo el tablero ganará el bingo.
