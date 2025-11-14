Arts In The Burg

Organizado por

Arts In The Burg

Acerca de este evento

Acrylic Basics: The Boys and Girls of Winter

Arts In The Burg

207 S Cedar Ave, South Pittsburg, TN 37380, USA

lienzo de 16x20
$25

lienzo de 16x20

¿Puedes ayudar pagando un poco más?
$38

¡Esta opción nos ayuda a nunca rechazar a un artista que quiera aprender más! ¡Gracias por tu apoyo y avísanos si estarías interesado en ser voluntario con nosotros!

No puedo pagar el precio completo
$15

¿Quieres venir pero realmente no puedes pagar el precio completo? Nos encantaría tenerte, por favor habla con nosotros sobre oportunidades de voluntariado.

Standard Ticket- Pillow Case Cover
$25
Standard Ticket- Pillow Case Cover
Añadir una donación para Arts In The Burg

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!