7 x 24 Exchange Metro NY

Organizado por

7 x 24 Exchange Metro NY

Acerca de este evento

7X24 Exchange Metro NY - Evento de Veteranos.

240 W 35th St

New York, NY 10001, USA

Admisión general
$50

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

PATROCINADOR MARINO
$1,000

Esto incluye la entrada para 4. El logotipo de la empresa estará en exhibición durante el evento y en publicaciones en redes sociales.

PATROCINADOR DE LA ARMADA
$1,000

Esto incluye la entrada para 4. El logotipo de la empresa estará en exhibición durante el evento y en publicaciones en redes sociales.

PATROCINADOR DEL EJÉRCITO
$1,000

Esto incluye la entrada para 4. El logotipo de la empresa estará en exhibición durante el evento y en publicaciones en redes sociales.

PATROCINADOR DE LA FUERZA AÉREA
$1,000

Esto incluye la entrada para 4. El logotipo de la empresa estará en exhibición durante el evento y en publicaciones en redes sociales.

PATROCINADOR DE LA GUARDIA COSTERA
$1,000

Esto incluye la entrada para 4 personas. El logotipo de la empresa estará en exhibición durante el evento y en publicaciones en redes sociales.

PATROCINADOR DE LA FUERZA ESPACIAL
$1,000

Esto incluye la entrada para 4 personas. El logotipo de la empresa estará en exhibición durante el evento y en publicaciones en redes sociales.

Raffle tickets
$20
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$20

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