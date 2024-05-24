ES
Kick2Build Organization
eventClosed
Kick2Build Annual Cultural Arts Music & Dance Festival 2024
420 Courtney Way
Lafayette, CO 80026, USA
addExtraDonation
$
Single Seating Ticket
$20
Open Seating available for first come first served.
Open Seating available for first come first served.
seeMoreDetailsMobile
closed
Family of 10 bulk ticket
$195
groupTicketCaption
Open Seating available for first come first served.
Open Seating available for first come first served.
seeMoreDetailsMobile
closed
Family of 5 bulkA ticket
$95
groupTicketCaption
Open Seating available for first come first served.
Open Seating available for first come first served.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout