Noche de Juego 2023

200 S 6th Ave

Tucson, AZ 85701, USA

Baraja de Seis Boletos
$750
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos
Incluye 6 entradas para el evento. Todos los boletos incluyen la entrada al evento, comidas y bebidas ilimitadas. Evening of Play es un evento de formato libre que anima a los visitantes a recorrer el museo y "elegir su propia aventura", los asientos no están asignados.
Evening of Play Ticket
$175
All tickets include admission to the event, unlimited food & beverages. Evening of Play is a free form event that encourages guests to roam the museum and "choose their own adventure", seats are not assigned.
