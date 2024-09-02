Registro Estándar - AI-24 (1)

El precio de esta entrada es un compromiso de asistencia.
El precio de esta entrada es un compromiso de asistencia.
personas mayores
$5
Este boleto es nominal y puede renunciarse o pagar lo que pueda pagar.
Este boleto es nominal y puede renunciarse o pagar lo que pueda pagar.
Estudiantes de la UPR
Gratuito
Este boleto es gratuito.
Este boleto es gratuito.
Persona con discapacidad y cuidadora/cuidador
Gratuito
Este boleto es gratuito.
Este boleto es gratuito.
Ponentes, presentadoras, voluntarias/voluntarios
Gratuito
Este boleto es gratuito.
Este boleto es gratuito.
Patrocinadores, expositores, socios comunitarios.
Gratuito
Este boleto es gratuito.
Este boleto es gratuito.
Organizaciones sin fines de lucro/de base comunitaria
$200
Este boleto es para organizaciones comunitarias o sin fines de lucro. En caso de que una organización quiera que sus miembros asistan y no pueda pagar el precio de la entrada, comuníquese con los organizadores en [email protected] para conocer una opción.
Este boleto es para organizaciones comunitarias o sin fines de lucro. En caso de que una organización quiera que sus miembros asistan y no pueda pagar el precio de la entrada, comuníquese con los organizadores en [email protected] para conocer una opción.
Agencias gubernamentales
$250
Este boleto es para representantes de agencias/oficinas/departamentos gubernamentales.
Este boleto es para representantes de agencias/oficinas/departamentos gubernamentales.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!