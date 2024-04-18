CONOZCA (Votación, Participación Cívica y Abogacía)
1027 W Tennyson Rd
Hayward, CA 94544, USA
Taller A (9:30am)
Gratuito
Ejecución tentativa del Evento: 09:00am - 09:30am Apertura y reconocimiento. 09:30am - 10:00am Talleres A y B. 10:15am - 10:45am Taller C y D. 11:00am - 11:30am Taller E y F. 11:30am - 01:00 p.m Encuentro y Saludo a Les Candidates y Feria de Recursos. Más detalles por venir.
Ejecución tentativa del Evento: 09:00am - 09:30am Apertura y reconocimiento. 09:30am - 10:00am Talleres A y B. 10:15am - 10:45am Taller C y D. 11:00am - 11:30am Taller E y F. 11:30am - 01:00 p.m Encuentro y Saludo a Les Candidates y Feria de Recursos. Más detalles por venir.
Taller B (9:30am)
Gratuito
Ejecución tentativa del Evento: 09:00am - 09:30am Apertura y reconocimiento. 09:30am - 10:00am Talleres A y B. 10:15am - 10:45am Taller C y D. 11:00am - 11:30am Taller E y F. 11:30am - 01:00 p.m Encuentro y Saludo a Les Candidates y Feria de Recursos. Más detalles por venir.
Ejecución tentativa del Evento: 09:00am - 09:30am Apertura y reconocimiento. 09:30am - 10:00am Talleres A y B. 10:15am - 10:45am Taller C y D. 11:00am - 11:30am Taller E y F. 11:30am - 01:00 p.m Encuentro y Saludo a Les Candidates y Feria de Recursos. Más detalles por venir.
Taller C (10:15am)
Gratuito
Ejecución tentativa del Evento: 09:00am - 09:30am Apertura y reconocimiento. 09:30am - 10:00am Talleres A y B. 10:15am - 10:45am Taller C y D. 11:00am - 11:30am Taller E y F. 11:30am - 01:00 p.m Encuentro y Saludo a Les Candidates y Feria de Recursos. Más detalles por venir.
Ejecución tentativa del Evento: 09:00am - 09:30am Apertura y reconocimiento. 09:30am - 10:00am Talleres A y B. 10:15am - 10:45am Taller C y D. 11:00am - 11:30am Taller E y F. 11:30am - 01:00 p.m Encuentro y Saludo a Les Candidates y Feria de Recursos. Más detalles por venir.
Taller D (10:15am)
Gratuito
Ejecución tentativa del Evento: 09:00am - 09:30am Apertura y reconocimiento. 09:30am - 10:00am Talleres A y B. 10:15am - 10:45am Taller C y D. 11:00am - 11:30am Taller E y F. 11:30am - 01:00 p.m Encuentro y Saludo a Les Candidates y Feria de Recursos. Más detalles por venir.
Ejecución tentativa del Evento: 09:00am - 09:30am Apertura y reconocimiento. 09:30am - 10:00am Talleres A y B. 10:15am - 10:45am Taller C y D. 11:00am - 11:30am Taller E y F. 11:30am - 01:00 p.m Encuentro y Saludo a Les Candidates y Feria de Recursos. Más detalles por venir.
Taller E (11:00am)
Gratuito
Ejecución tentativa del Evento: 09:00am - 09:30am Apertura y reconocimiento. 09:30am - 10:00am Talleres A y B. 10:15am - 10:45am Taller C y D. 11:00am - 11:30am Taller E y F. 11:30am - 01:00 p.m Encuentro y Saludo a Les Candidates y Feria de Recursos. Más detalles por venir.
Ejecución tentativa del Evento: 09:00am - 09:30am Apertura y reconocimiento. 09:30am - 10:00am Talleres A y B. 10:15am - 10:45am Taller C y D. 11:00am - 11:30am Taller E y F. 11:30am - 01:00 p.m Encuentro y Saludo a Les Candidates y Feria de Recursos. Más detalles por venir.
Taller E (11:00am)
Gratuito
Ejecución tentativa del Evento: 09:00am - 09:30am Apertura y reconocimiento. 09:30am - 10:00am Talleres A y B. 10:15am - 10:45am Taller C y D. 11:00am - 11:30am Taller E y F. 11:30am - 01:00 p.m Encuentro y Saludo a Les Candidates y Feria de Recursos. Más detalles por venir.
Ejecución tentativa del Evento: 09:00am - 09:30am Apertura y reconocimiento. 09:30am - 10:00am Talleres A y B. 10:15am - 10:45am Taller C y D. 11:00am - 11:30am Taller E y F. 11:30am - 01:00 p.m Encuentro y Saludo a Les Candidates y Feria de Recursos. Más detalles por venir.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!