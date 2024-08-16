Membresía de la Cámara de Comercio Latina de Long Beach (LBLCC)
Organización sin Fines de Lucro | $450.00/año
$450
Anual
Diseñada para organizaciones sin fines de lucro comprometidas con generar un impacto significativo. Esta membresía ofrece recursos especializados, oportunidades estratégicas de networking e iniciativas de participación comunitaria para impulsar tu misión, fortalecer alianzas y ampliar el alcance de tu organización.
Diseñada para organizaciones sin fines de lucro comprometidas con generar un impacto significativo. Esta membresía ofrece recursos especializados, oportunidades estratégicas de networking e iniciativas de participación comunitaria para impulsar tu misión, fortalecer alianzas y ampliar el alcance de tu organización.
Pequeño Negocio | $650.00/año
$650
Anual
Perfecto para pequeñas empresas establecidas que desean expandir su red, aumentar su visibilidad y fortalecer su impacto en la comunidad. Esta membresía te brinda acceso a recursos estratégicos, desarrollo empresarial, oportunidades de marketing y eventos exclusivos, diseñados para impulsar el crecimiento y éxito de tu negocio dentro del ecosistema latino.
Perfecto para pequeñas empresas establecidas que desean expandir su red, aumentar su visibilidad y fortalecer su impacto en la comunidad. Esta membresía te brinda acceso a recursos estratégicos, desarrollo empresarial, oportunidades de marketing y eventos exclusivos, diseñados para impulsar el crecimiento y éxito de tu negocio dentro del ecosistema latino.
Corporativo | $2,500.00/año
$2,500
Sin expiración
Diseñada para empresas y corporaciones que buscan generar un impacto duradero en el desarrollo comunitario. Esta membresía premium brinda beneficios exclusivos, mayor visibilidad de marca, oportunidades de patrocinio y alianzas estratégicas para fortalecer tu presencia corporativa y liderazgo dentro de la comunidad empresarial latina.
Diseñada para empresas y corporaciones que buscan generar un impacto duradero en el desarrollo comunitario. Esta membresía premium brinda beneficios exclusivos, mayor visibilidad de marca, oportunidades de patrocinio y alianzas estratégicas para fortalecer tu presencia corporativa y liderazgo dentro de la comunidad empresarial latina.
Miembro Comunitario | $150.00/año
$150
Sin expiración
Ideal para individuos y familias que desean apoyar a los negocios locales y participar activamente en la comunidad. Esta membresía brinda acceso a eventos gratuitos de LBLCC, oportunidades de voluntariado y programas educativos, fortaleciendo el vínculo con la economía local, la cultura y el espíritu emprendedor.
Ideal para individuos y familias que desean apoyar a los negocios locales y participar activamente en la comunidad. Esta membresía brinda acceso a eventos gratuitos de LBLCC, oportunidades de voluntariado y programas educativos, fortaleciendo el vínculo con la economía local, la cultura y el espíritu emprendedor.
Añadir una donación para Our Generation Cares
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!