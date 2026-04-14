Cena Baile del 8º Aniversario

Acerca de este evento
Toda su mesa está reservada para su grupo. ¡Venga en cualquier momento, sin preocuparse de que le quiten su asiento! Los miembros de su grupo deben tener su boleto para ingresar o su nombre en la reserva.
Asientos abiertos para individuos o pequeños grupos que prefieren una ubicación flexible. Asiento Individual - Asientos abiertos.
Reservado para feligreses solteros que desean conocer a otros en un entorno basado en la fe. Importante: Solo se permite un asiento individual (no se permite la compra de una mesa completa). Se pueden comprar un máximo de 2 boletos.
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