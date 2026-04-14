Church of The Resurrection

Organizado por

Church of The Resurrection

Acerca de este evento

Cena Baile del 8º Aniversario

1445 Conway Dr

Escondido, CA 92027, USA

Grupo Estándar
$300
Disponible hasta 23 may
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Toda su mesa está reservada para su grupo. ¡Venga en cualquier momento, sin preocuparse de que le quiten su asiento! Los miembros de su grupo deben tener su boleto para ingresar o su nombre en la reserva.

Mesas de Reserva Individual (asientos abiertos)
$40
Disponible hasta 23 may

Asientos abiertos para individuos o pequeños grupos que prefieren una ubicación flexible. Asiento Individual - Asientos abiertos.

Mesa individual para feligreses: ¡venga como esté y elija un asiento!
$40
Disponible hasta 23 may

Reservado para feligreses solteros que desean conocer a otros en un entorno basado en la fe. Importante: Solo se permite un asiento individual (no se permite la compra de una mesa completa). Se pueden comprar un máximo de 2 boletos.

Cargo por descorche
$20
Patrocinador Oro
$1,000
Patrocinador Plata
$500
Patrocinador Bronce
$250
Regalar un asiento o una mesa
$40
Añadir una donación para Church of The Resurrection

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