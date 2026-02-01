<em>8vo grado (2026) viaje</em>

¡$43 dólares y un permiso firmado deben entregarse en la oficina de MRMS antes del 27 de febrero de 2026!





Puedes comprar boletos con beca, o hacer una donación adicional, para financiar boletos para otros estudiantes de MRMS para quienes este viaje puede representar una carga financiera.





Si necesitas asistencia financiera, por favor contacta a Sandra Marson en MRMS.