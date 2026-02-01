<em>8vo grado (2026) viaje</em>

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Acerca de este evento
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¡$43 dólares y un permiso firmado deben entregarse en la oficina de MRMS antes del 27 de febrero de 2026!
Puedes comprar boletos con beca, o hacer una donación adicional, para financiar boletos para otros estudiantes de MRMS para quienes este viaje puede representar una carga financiera.
Si necesitas asistencia financiera, por favor contacta a Sandra Marson en MRMS.
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