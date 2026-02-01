Molalla River Middle School Parent Action Committee
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Molalla River Middle School Parent Action Committee

Acerca de este evento

Ventas cerradas

<em>8vo grado (2026) viaje</em>

318 Leroy Ave

Molalla, OR 97038, USA

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Admisión general
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¡$43 dólares y un permiso firmado deben entregarse en la oficina de MRMS antes del 27 de febrero de 2026!


Puedes comprar boletos con beca, o hacer una donación adicional, para financiar boletos para otros estudiantes de MRMS para quienes este viaje puede representar una carga financiera.


Si necesitas asistencia financiera, por favor contacta a Sandra Marson en MRMS.

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