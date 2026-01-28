8th grade Grad Nite at Six Flags 2026

El costo incluye admisión, alimentos, bebidas y transporte.
Este año, la Noche de Graduación de Junior High en Six Flags Magic Mountain se llevará a cabo el 23 de mayo de 2025 y el costo es de $115 por estudiante. El costo incluye admisión, alimentos, bebidas y transporte.
Admisión general con fondos de recaudación de fondos
Gratuito
Por favor, ingrese su saldo restante bajo "Agregar una donación para Mount Gleason Middle School PTSA".
Añadir una donación para Mount Gleason Middle School PTSA
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!