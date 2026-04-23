Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

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Acerca de este evento

Viaje a Washington DC de 8º Grado

Pago único item
Pago único
$330

Asegure el lugar de su estudiante en el viaje de 8vo grado a Washington, D.C. con un pago único y completo.

Plan de pago - 1er pago item
Plan de pago - 1er pago
$100

Pago #1 ¡Asegure el lugar de su estudiante en el viaje de 8vo grado a Washington, D.C. con el Plan de Pago de CMS!

Plan de pago - 2do pago item
Plan de pago - 2do pago
$100

Pago #2 ¡Asegure el lugar de su estudiante en el viaje de 8vo grado a Washington, D.C. con el Plan de Pago de CMS!

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Plan de pago - 3er pago (FINAL)
$130

Pago #3 (Final) ¡Asegure el lugar de su estudiante en el viaje de 8vo grado a Washington, D.C. con el Plan de Pago de CMS!

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