Oklahoma City: Introducción a la preparación para desastres/operaciones de donaciones (1)

Para traducir al español, haga clic en ES en la esquina hacia la derecha. NO UTILICE LA OPCIÓN DE DONACIÓN para pagar la capacitación. Las credenciales, la capacitación y el almuerzo cuestan $20 y puede pagar en el sitio o visitar https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/ba3c1d01-4a80-4aaf-aab5-48d8140014e0 para pagar en línea. Después de aprobar la capacitación, recibirá sus credenciales con fotografía y su cordón por correo.

Para traducir al español, haga clic en ES en la esquina hacia la derecha. NO UTILICE LA OPCIÓN DE DONACIÓN para pagar la capacitación. Las credenciales, la capacitación y el almuerzo cuestan $20 y puede pagar en el sitio o visitar https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/ba3c1d01-4a80-4aaf-aab5-48d8140014e0 para pagar en línea. Después de aprobar la capacitación, recibirá sus credenciales con fotografía y su cordón por correo.

Más detalles...