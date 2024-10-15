Rituales de Cuidado para la Magia del Otoño (¡Octubre!) (1)

Añadir una donación para We Still Move (formerly Critical Mass Dance Company)
Supported General Admission (group sessions only)
For any folks who only want to do group sessions and: • are not always able to meet basic needs (food, housing, transport, etc.) • identify as Black or Indigenous • are disabled or have a disability • identify as trans, genderfluid, nonbinary, or gender-nonconforming • are survivors of gender-based violence • whose immigrant status/experience hinders your access to resources. (see group sessions in event description) **No individual sessions included
General Admission (group sessions only)
For any folks who only want to do group sessions and: • may stress about basic needs but regularly get them met (food, housing, transport, etc.). Group sessions include acupuncture, sound bath, and Dance From The Heart. **No individual sessions included
Boleto de Apoyo
Para personas que: • no siempre pueden cubrir sus necesidades básicas (alimento, vivienda, transporte, etc.) • se identifican como personas negras o indígenas • tienen alguna discapacidad • se identifican como trans, genderfluid, no binarix o no conformes con el género
Boleto Comunitario
Para personas que: • pueden sentir estrés por cubrir sus necesidades básicas, pero logran hacerlo regularmente (alimento, vivienda, transporte, etc.)
Boleto de Solidaridad
Para personas que: • desean patrocinar boletos de tarifa apoyada • cubren cómodamente sus necesidades básicas • tienen ingresos disponibles • tienen acceso a riqueza generacional
Ticket sponsor (not attending, just donating)
For any folks who: • will not be attending but would like to donate towards sustaining low-cost options (you can also do a custom donation amount below!)
