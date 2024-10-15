Rituales de Cuidado para la Magia del Otoño (¡Octubre!) (1)

Para personas que: • no siempre pueden cubrir sus necesidades básicas (alimento, vivienda, transporte, etc.) • se identifican como personas negras o indígenas • tienen alguna discapacidad • se identifican como trans, genderfluid, no binarix o no conformes con el género

Para personas que: • no siempre pueden cubrir sus necesidades básicas (alimento, vivienda, transporte, etc.) • se identifican como personas negras o indígenas • tienen alguna discapacidad • se identifican como trans, genderfluid, no binarix o no conformes con el género

Más detalles...