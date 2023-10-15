Jurupa Valley Chamber of Commerce

¡Conviértase en un valioso miembro de la Cámara de Comercio de Jurupa Valley!

Nivel de membresía sin fines de lucro
$80

Anual

Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Nivel de membresía para pequeñas empresas
$125

Anual

Nivel de membresía para grandes empresas
$250

Anual

Círculo del Presidente: Membresía de nivel Bronce
$500

Anual

Círculo del Presidente: Membresía de nivel Plata
$750

Anual

Círculo del Presidente: Membresía de nivel Oro
$1,500

Sin expiración

Círculo del Presidente: Membresía de nivel Platino
$2,500

Anual

Membresía de prueba
$1

Anual

