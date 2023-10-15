¡Conviértase en un valioso miembro de la Cámara de Comercio de Jurupa Valley!
Nivel de membresía sin fines de lucro
$80
Anual
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Nivel de membresía para pequeñas empresas
$125
Anual
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Nivel de membresía para grandes empresas
$250
Anual
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Círculo del Presidente: Membresía de nivel Bronce
$500
Anual
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Círculo del Presidente: Membresía de nivel Plata
$750
Anual
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Círculo del Presidente: Membresía de nivel Oro
$1,500
Sin expiración
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Círculo del Presidente: Membresía de nivel Platino
$2,500
Anual
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Membresía de prueba
$1
Anual
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
Cada membresía incluye el nombre de su empresa en nuestro directorio de empresas en línea, acceso a nuestra reunión de negocios virtual, asesoramiento de expertos sobre marketing profesional, ventas y consejos comerciales, MÁS MÁS.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!