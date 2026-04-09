Celebración de 9º Grado

*La vestimenta es semi-formal (se aplicará un código de vestimenta)

*Cena de Cafe Sicilia, pastel y bebida serán servidos

*Solo se permitirá la entrada a los alumnos de noveno grado de CJH que hayan comprado boletos

*Este boleto no es necesario para ingresar. Tu nombre estará en una lista

*¡Disfruta de una noche de baile y recuerdos antes de irte a la escuela secundaria!