Celebración de 9º Grado

Organizado por
Acerca de este evento
*La vestimenta es semi-formal (se aplicará un código de vestimenta)
*Cena de Cafe Sicilia, pastel y bebida serán servidos
*Solo se permitirá la entrada a los alumnos de noveno grado de CJH que hayan comprado boletos
*Este boleto no es necesario para ingresar. Tu nombre estará en una lista
*¡Disfruta de una noche de baile y recuerdos antes de irte a la escuela secundaria!
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