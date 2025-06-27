Formulario de Patrocinio para una Noche de Esperanza y Sanación

8 entradas para el evento | Logotipo en el sitio web, póster y promociones | Logotipo mostrado en el evento | Reconocimiento verbal durante el evento | Etiquetado en 5 publicaciones de redes sociales | Logotipo en anuncio de agradecimiento en el periódico | Artículos promocionales en bolsas de swag
8 entradas para el evento | Logotipo en el sitio web, póster y promociones | Logotipo mostrado en el evento | Reconocimiento verbal durante el evento | Etiquetado en 5 publicaciones de redes sociales | Logotipo en anuncio de agradecimiento en el periódico | Artículos promocionales en bolsas de swag
Patrocinador de Esperanza
$2,500
4 entradas para el evento | Logotipo en publicidad & promociones | Logotipo mostrado en el evento | Etiquetado en 3 publicaciones de redes sociales | Logotipo en anuncio de agradecimiento en el periódico | Artículos promocionales en bolsas de swag
4 entradas para el evento | Logotipo en publicidad & promociones | Logotipo mostrado en el evento | Etiquetado en 3 publicaciones de redes sociales | Logotipo en anuncio de agradecimiento en el periódico | Artículos promocionales en bolsas de swag
Patrocinador de Sanación
$1,000
2 entradas para el evento | Logotipo mostrado en el evento | Logotipo en anuncio de agradecimiento en el periódico | Etiquetado en 1 publicación de medios sociales | Artículos promocionales en bolsas de swag
2 entradas para el evento | Logotipo mostrado en el evento | Logotipo en anuncio de agradecimiento en el periódico | Etiquetado en 1 publicación de medios sociales | Artículos promocionales en bolsas de swag
Añadir una donación para Reaching Everyone Preventing Suicide Inc
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!