Una Jornada Personal de Resiliencia, Fe y Propósito - Beneficio de Conciencia sobre la Célula Falciforme.

¿No puedes asistir pero quieres hacer la diferencia? Puedes hacer una donación sincera para apoyar La Misión de Jaden: una velada íntima en Plush Studios en honor a la fuerza de Jaden y concienciando sobre la Enfermedad de las Células Falciformes.

Donación mínima: $5, pero puedes aumentar tu donación en el proceso de compra a cualquier cantidad que sientas correcta. Cada contribución ayuda a bendecir a Jaden y elevar esta causa. 💎



