Una Jornada Personal de Resiliencia, Fe y Propósito - Beneficio de Conciencia sobre la Célula Falciforme.

Conyers, GA 30013, USA
Disponible hasta el 31 de diciembre de 2025
Sé uno de los primeros en experimentar esta poderosa velada en Plush Studios en honor al viaje de Jaden con la Enfermedad de Células Falciformes. Disfruta de la misma experiencia completa del evento: entretenimiento en vivo, refrigerios ligeros y una noche de fe y propósito, a una tarifa especial con descuento. ¡Date prisa, entradas limitadas de Early Bird disponibles mientras duren!
Únete a nosotros para una velada íntima y edificante en Plush Studios mientras celebramos la fuerza de Jaden y concienciamos sobre la Enfermedad de las Células Falciformes. Tu entrada incluye acceso completo a la experiencia del evento: entretenimiento en vivo, refrigerios ligeros y una noche de fe y propósito, con los ingresos dedicados a bendecir a Jaden.
¿No puedes asistir pero quieres hacer la diferencia? Puedes hacer una donación sincera para apoyar La Misión de Jaden: una velada íntima en Plush Studios en honor a la fuerza de Jaden y concienciando sobre la Enfermedad de las Células Falciformes.
Donación mínima: $5, pero puedes aumentar tu donación en el proceso de compra a cualquier cantidad que sientas correcta. Cada contribución ayuda a bendecir a Jaden y elevar esta causa. 💎
