Capital Flight

Capital Flight

<span>Un Sabor de Aviación</span>

1905 NJ-33 suite 2

Hamilton Township, NJ 08690, USA

Admisión
$20

Ven a conocer nuestra organización sin ánimo de lucro de aviación, trae a alguien que creas que podría beneficiarse. Todos los ingresos van hacia nuestros futuros aviadores. Evento para niños de 18 años y menores

  • 🎟️ uno Bono gratuito de rifa
  • ✏️acceso de estudiante al simulador de drones / simulación de vuelo
Rifa #1
$15
Disponible hasta 21 feb

Compra tantas como quieras. Estos ingresos van hacia el futuro aviación de un estudiante. Rifa para amantes del café incluye:

  • Taza de café reutilizable
  • Granos de café premium
  • Tés variados
  • Tarjeta de regalo
Rifa #2
$25
Disponible hasta 21 feb

Compra tantas como quieras. Estos ingresos van hacia un futuro de aviación estudiantil.

Rifa para amantes de la cocina incluye:

  • Artículos especiales no perecederos de Trader Joe's
  • Tablero de corte de calidad
  • Tarjeta de regalo de Trader Joe's Grocery
