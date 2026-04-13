Organizado por

North Pointe Elementary School

Acerca de este evento

A Year With Frog And Toad KIDS - Presented by North Pointe Elementary School

875 N Bend Rd

Hebron, KY 41048, USA

Admisión General
$5
Admite uno (1). Los asientos se asignan por orden de llegada. Los asientos accesibles para sillas de ruedas estarán marcados a lo largo de las alas. Entrada gratuita para niños menores de edad escolar.

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