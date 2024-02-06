Gala de la Escuela Hollister: Lo que pasa en Las Vegas

Admite un adulto e incluye una cena completa, un aperitivo, dos bebidas y una noche maravillosa.
Admite un adulto e incluye una cena completa, un aperitivo, dos bebidas y una noche maravillosa.
Entrada VIP
$100
Admite a un adulto e incluye una cena completa, un aperitivo, dos bebidas y una noche maravillosa. Esta entrada puede parecer la general, pero es mucho más. Podrá pasearse por la gala toda la noche autoproclamándose VIP: ¿por qué conformarse con lo ordinario cuando puede hacer que su generosidad sea un poco más fabulosa? (Es broma: Esto es sólo una forma de donar un poco más de dinero a Hollister, sin extras, ¡todo el mundo es un VIP en Hollister!)
Admite a un adulto e incluye una cena completa, un aperitivo, dos bebidas y una noche maravillosa. Esta entrada puede parecer la general, pero es mucho más. Podrá pasearse por la gala toda la noche autoproclamándose VIP: ¿por qué conformarse con lo ordinario cuando puede hacer que su generosidad sea un poco más fabulosa? (Es broma: Esto es sólo una forma de donar un poco más de dinero a Hollister, sin extras, ¡todo el mundo es un VIP en Hollister!)
Teacher/Staff Admission
$40
This admits one teacher/staff member and includes a full dinner, appetizer, two alcoholic beverages, and a wonderful night.
This admits one teacher/staff member and includes a full dinner, appetizer, two alcoholic beverages, and a wonderful night.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!