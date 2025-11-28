2025 Gala de Recaudación de Fondos

Royals DMC: Su socio en lograr una calidad de cuidado infantil de primer nivel!





¿Está listo para dejar de esperar una mayor calidad y empezar a garantizarla? Soy Charshea Green, consultor en primera infancia, y me especializo en brindar los programas de Asistencia Técnica de alto impacto que necesitan los centros de cuidado infantil para superar el cumplimiento y establecer calidad sostenible, generadora de ingresos. Trabajo exclusivamente con centros de cuidado infantil y proveedores listos para hacer una inversión definitiva en su futuro. Mi proceso patentado y orientado a resultados acelera el éxito de su programa.





El siguiente paso es la acción: Mi Propuesta de Valor Contratada

No recibirá consejos genéricos. Recibirá una asociación integral con un plan de acción personalizado de calidad con hitos medibles. Actualmente estoy contratando el siguiente paquete de servicios agrupados en paquete inicial, paquete básico o paquete premium.





• ✅ Elevación garantizada de QRIS / Acreditación: Asistencia Técnica enfocada para lograr calificaciones de calidad más altas y asegurar la acreditación nacional (por ejemplo, NAEYC).

• ✅ Coach Intensivo de Liderazgo y Personal: Tutoría en el sitio y virtual para resolver problemas de rendimiento del personal, mejorar las interacciones entre adultos y niños, y aumentar la retención.

• ✅ Fidelidad Curricular e Implementación de Evaluaciones: Garantizar que el plan de estudios elegido se implemente con integridad, vinculado directamente a los datos de evaluación de los niños y conduciendo a resultados de aprendizaje.

• ✅ Auditorías de Excelencia Operativa: Revisión integral y revisión de políticas, manuales y preparación para la licencia para maximizar la eficiencia y minimizar el riesgo.

Esta asociación está diseñada para maximizar la retención del personal, asegurar la reputación de su programa y mejorar significativamente la eficiencia operativa y más.





¿Listo para garantizar el éxito de su programa?

Si su centro está preparado para elevar sus estándares y establecer un plan de excelencia sostenible, discutamos su contrato. Programe su consulta gratuita de 30 minutos hoy.





Charshea Green

• Email: [email protected]

• Teléfono: 414-349-5741

• Enlace de Sitio Web/Reserva: www.royalsdmc.com