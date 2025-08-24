Aaron Spencer Cub Scout Fundraiser 2025

Campamento en Calico Den item
Campamento en Calico Den
$60

Este patrocina un fin de semana para que me una a mi Den en Calico California durante un fin de semana para practicar nuestras habilidades de acampada, habilidades de cocina, probar suerte con la minería y la herrería en octubre

Estadía nocturna en el USS Midway item
Estadía nocturna en el USS Midway
$10

Como un regalo especial este año, estaré pasando la noche en el USS Midway en San Diego después de unirse a las filas. ¡Por favor, ayúdame a patrocinar mi estadía!

Sombrero de explorador item
Sombrero de explorador
$28

Sombrero de Boy Scout

Cubierta de manual con placa de identificación item
Cubierta de manual con placa de identificación
$16.50

Cubierta del manual con una placa de identificación bordada

Manual de Scouts BSA item
Manual de Scouts BSA
$26.50

Libro

Bridging Gift: Pocket Knife item
Bridging Gift: Pocket Knife
$16

¿Buscas la navaja de bolsillo plegable perfecta para llevar en tus aventuras de camping? ¡La has encontrado! Esta navaja es perfecta para principiantes y puedes guardarla para tus aventuras en BSA. ¡Presenta el logo de BSA en los mangos!

Bridging Gift: Swiss Army Knife item
Bridging Gift: Swiss Army Knife
$37

¡Esta navaja suiza es una favorita multiusos e incluye todos los implementos necesarios para el trabajo o el juego! Incluye el logo de BSA en el mango, ¡haciéndola la clásica perfecta para tus aventuras!

Características del Swiss Army Tinker:

Hoja Grande
Hoja Pequeña
Abrelatas con Destornillador Pequeño
Destapador con Destornillador Grande y Pelador de Cables
Perforador con Ojo de Costura
Destornillador Phillips
Palillo

Bridging gift: Custom Arrow item
Bridging gift: Custom Arrow
$45

¡Esta flecha decorativa personalizada hecha a mano será un recuerdo para los años venideros! Será pintada para representar los premios exactos que tu Cub Scout ha logrado. Luego su primer nombre y el año pueden ser quemados en madera en el extremo de la flecha, cerca de la punta.

Bike Rodeo Sponsorship item
Bike Rodeo Sponsorship
$1

¡Tengo como objetivo recaudar $100 en nuestro Bike Rodeo! Estaré aprendiendo seguridad en bicicleta, divirtiéndome con amigos y dando vueltas. Los fondos recaudados se destinarán a mi ceremonia de transición.

Si soy el recaudador más alto incluso puedo ganar un premio especial. Gracias por tu apoyo en mi Viaje de Cub Scout.

Me encantaría que vinieras a animarme, si estás disponible para asistir a nuestro evento.

Añadir una donación para Cub Scout Pack 176

$

