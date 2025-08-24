Aaron Spencer Cub Scout Fundraiser 2025

Este patrocina un fin de semana para que me una a mi Den en Calico California durante un fin de semana para practicar nuestras habilidades de acampada, habilidades de cocina, probar suerte con la minería y la herrería en octubre
Como un regalo especial este año, estaré pasando la noche en el USS Midway en San Diego después de unirse a las filas. ¡Por favor, ayúdame a patrocinar mi estadía!
Sombrero de Boy Scout
Cubierta del manual con una placa de identificación bordada
Libro
¿Buscas la navaja de bolsillo plegable perfecta para llevar en tus aventuras de camping? ¡La has encontrado! Esta navaja es perfecta para principiantes y puedes guardarla para tus aventuras en BSA. ¡Presenta el logo de BSA en los mangos!
¡Esta navaja suiza es una favorita multiusos e incluye todos los implementos necesarios para el trabajo o el juego! Incluye el logo de BSA en el mango, ¡haciéndola la clásica perfecta para tus aventuras!
Características del Swiss Army Tinker:
Hoja Grande
Hoja Pequeña
Abrelatas con Destornillador Pequeño
Destapador con Destornillador Grande y Pelador de Cables
Perforador con Ojo de Costura
Destornillador Phillips
Palillo
¡Esta flecha decorativa personalizada hecha a mano será un recuerdo para los años venideros! Será pintada para representar los premios exactos que tu Cub Scout ha logrado. Luego su primer nombre y el año pueden ser quemados en madera en el extremo de la flecha, cerca de la punta.
¡Tengo como objetivo recaudar $100 en nuestro Bike Rodeo! Estaré aprendiendo seguridad en bicicleta, divirtiéndome con amigos y dando vueltas. Los fondos recaudados se destinarán a mi ceremonia de transición.
Si soy el recaudador más alto incluso puedo ganar un premio especial. Gracias por tu apoyo en mi Viaje de Cub Scout.
Me encantaría que vinieras a animarme, si estás disponible para asistir a nuestro evento.
