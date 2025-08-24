Aaron Spencer Cub Scout Fundraiser 2025

¡Tengo como objetivo recaudar $100 en nuestro Bike Rodeo! Estaré aprendiendo seguridad en bicicleta, divirtiéndome con amigos y dando vueltas. Los fondos recaudados se destinarán a mi ceremonia de transición.



Si soy el recaudador más alto incluso puedo ganar un premio especial. Gracias por tu apoyo en mi Viaje de Cub Scout.



Me encantaría que vinieras a animarme, si estás disponible para asistir a nuestro evento.