Abriendo Caminos: Día Internacional de la Mujer 2026
650 W Washington St
Indianapolis, IN 46204, USA 📍 Estacionamiento incluido
Boleto VIP
$170
Disponible hasta 28 feb
Además de la entrada general, el boleto VIP incluye: Conversatorio exclusivo con la Dra. Edith Shiro. Cena privada el viernes 6 de marzo de 2026, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m., con espacio de networking con líderes y patrocinadoras el mismo día. Oportunidad para realizar preguntas durante la cena Activación de bienestar guiada. BOLETOS LIMITADOS.
Precio de Pre-venta
$97
Disponible hasta 31 ene
Incluye bolsa de regalo especial para las primeras 50 registradas.
Precio Regular
$117
Disponible hasta 28 feb
General
$125
Disponible hasta 7 mar
