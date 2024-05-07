Cuidar a los Niños con Cáncer: Un Festival de las Artes Escénicas

La capacidad de este evento está limitada. Si no puedes asistir este evento en persona, por favor no compres boletos. Use el opción "Añadir una donación para Dana Farber Cancer Institute" para apoyar este evento virtualmente.
La capacidad de este evento está limitada. Si no puedes asistir este evento en persona, por favor no compres boletos. Use el opción "Añadir una donación para Dana Farber Cancer Institute" para apoyar este evento virtualmente.
Admisión de Niños (<13 años)
$5
Añadir una donación para Dana Farber Cancer Institute
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!