ACHS Football Boosters

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Acerca de las afiliaciones

El Programa de Membresía de la Asociación de Padres de Familia del Equipo de Fútbol de ACHS.

El Fan
$25

Válido hasta 3 de junio de 2027

Fan del programa de ACHS Football Booster y desea apoyar el Programa de Nutrición y Enriquecimiento Estudiantil de los Booster.

  • Listado en la lista de donantes
  • Invitación a nuestro Instagram para recibir actualizaciones en tiempo real
El Súper Fan
$50

Válido hasta 3 de junio de 2027

¡Súper Fan del programa de ACHS Football Booster!

  • Beneficios del nivel de Fan +
  • Imán del club de Booster - valor de $5
El Partidario
$100

Válido hasta 3 de junio de 2027

¡Partidario del programa de ACHS Football Booster!

  • Beneficios del nivel de Súper Fan +
  • Camiseta del club de Booster - valor de $15
El Espíritu
$250

Válido hasta 3 de junio de 2027

¡Espíritu del programa de ACHS Football Booster!

  • Beneficios del nivel de Partidario +
  • Carril de Booster en Concesiones - debe mostrar la tarjeta de membresía
El Defensor
$500

Válido hasta 3 de junio de 2027

¡Defensor del programa de ACHS Football!

  • Beneficios del nivel de Espíritu +
  • Foto especial del equipo firmada - valor de $50


El Campeón
$1,000

Válido hasta 3 de junio de 2027

¡Fanático Campeón del programa de fútbol de ACHS!

  • Beneficios de nivel de defensa +
  • Foto de Equipo Firmada + Marco - Valor de $80
  • Mención en redes sociales para ti o tu familia de un apoyo ACHS Titan
El Icono
$2,000

Válido hasta 3 de junio de 2027

¡Fanático icónico del programa de fútbol de ACHS!

  • Igual que el Nivel Campeón +
  • Encuentro con los ACHS Titans
  • Foto que publicaremos en nuestro sitio web
  • Agradecimiento en el día del juego a ti, tu familia o tu negocio por patrocinar una comida de juego de Varsity en el puesto de Concesiones
El Patrocinador
$3,000

Válido hasta 3 de junio de 2027

¡Patrocinador del programa de fútbol de ACHS!

  • Igual que el Nivel Icono +
  • 2 Encuentros con los ACHS Titans
  • 2 Fotos que publicaremos en nuestro sitio web
  • 2 Agradecimientos en el día del juego a ti, tu familia o tu negocio por patrocinar una comida de juego de Varsity en el puesto de Concesiones
  • Nombre de la Familia o Logo de la Empresa en nuestra pancarta de patrocinadores al final de la Temporada de Fútbol
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