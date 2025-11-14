Acorn Acres Wildlife Rehabilitation

Acorn Acres Wildlife Rehabilitation

Acorn Acres Rehabilitación de Vida Silvestre. Mercancía

Calendario 2026 (recoger) item
Calendario 2026 (recoger)
La recogida comienza el 21 de noviembre a las 5 pm.


El Calendario de Escritorio de Vida Silvestre 2026 de Acorn Acres presenta a nuestros pacientes y embajadores, incluido el bebé Belvedere, el Zarigüeya de Virginia, en la portada. Disfrute de datos sobre vida silvestre cada mes y un diseño autoportante con arte en ambos lados de cada página. Su compra apoya directamente la rehabilitación de la vida silvestre en el condado de Lancaster.

Calendario 2026 (envío) item
Calendario 2026 (envío)
Los calendarios comenzarán a enviarse el lunes 24 de noviembre de 2025.


