Acrylic Basics: So ThankFall

Organizado por
Acerca de este evento
207 S Cedar Ave, South Pittsburg, TN 37380, USA
lienzo de 16x20
¡Esta opción nos ayuda a nunca rechazar a un artista que quiera aprender más! ¡Gracias por tu apoyo y avísanos si estarías interesado en ser voluntario con nosotros!
¿Quieres venir pero realmente no puedes pagar el precio completo? Nos encantaría tenerte, por favor habla con nosotros sobre oportunidades de voluntariado.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!