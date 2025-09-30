Colorado 4-h Foundation Inc

Colorado 4-h Foundation Inc

Adams County 4-H Inscripción

Late Re-enrollment Youth Membership item
Late Re-enrollment Youth Membership
$80

$15 of this membership goes to Colorado State 4-H and $25 goes to Adams County 4-H. $40 is a late fee put towards 4-H Adams County Programs

Youth Membership item
Youth Membership
$40

$15 of this membership goes to Colorado State 4-H and $25 goes to Adams County 4-H.

Cloverbud Membership item
Cloverbud Membership
$40

$15 of this membership goes to Colorado State 4-H and $25 goes to Adams County 4-H.

Family Membership item
Family Membership
$175

This is for Families wanting to register 5 members or more for the current 4-H year.

