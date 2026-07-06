Programa Adaptativo

Experiencia equina adaptativa (75–90 minutos)





Disfruta de una experiencia equina personalizada diseñada para satisfacer las necesidades y habilidades únicas de cada participante. Pasa tiempo significativo conectando con nuestros caballos rescatados y jubilados mientras experimentas su presencia tranquilizadora y sus historias inspiradoras en un ambiente de rancho seguro y solidario.





Tu registro apoya directamente el cuidado de nuestro rebaño. Cada contribución ayuda a proporcionar lo esencial como heno, alimento y cuidado diario.¿Sabías que? Los caballos requieren un cuidado regular de los cascos cada 6–8 semanas de un herrador profesional para mantenerlos saludables, cómodos y en buen estado. El costo promedio de una visita de herrador es aproximadamente $80 por caballo, haciendo que tu apoyo sea una parte importante de proporcionar el cuidado continuo que nuestros caballos rescatados y jubilados merecen.





Gracias por ayudarnos a cuidar a los caballos que hacen posibles estas experiencias que cambian la vida.