A man in a white t-shirt and jeans rides a brown horse in a dusty arena with a clear blue sky above.
Rancho 3 Agavez de Cielo Azul

Organizado por

Rancho 3 Agavez de Cielo Azul

Acerca de este evento

Programa Adaptativo

Sky Valley

CA 92241, USA

Programa de vínculo equino adaptativo
$100

Queda 1

Experiencia equina adaptativa (75–90 minutos)


Disfruta de una experiencia equina personalizada diseñada para satisfacer las necesidades y habilidades únicas de cada participante. Pasa tiempo significativo conectando con nuestros caballos rescatados y jubilados mientras experimentas su presencia tranquilizadora y sus historias inspiradoras en un ambiente de rancho seguro y solidario.


Tu registro apoya directamente el cuidado de nuestro rebaño. Cada contribución ayuda a proporcionar lo esencial como heno, alimento y cuidado diario.¿Sabías que? Los caballos requieren un cuidado regular de los cascos cada 6–8 semanas de un herrador profesional para mantenerlos saludables, cómodos y en buen estado. El costo promedio de una visita de herrador es aproximadamente $80 por caballo, haciendo que tu apoyo sea una parte importante de proporcionar el cuidado continuo que nuestros caballos rescatados y jubilados merecen.


Gracias por ayudarnos a cuidar a los caballos que hacen posibles estas experiencias que cambian la vida.

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