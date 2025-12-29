"Mercado Corazón & Esfuerzo de Adiyah"

Ofrecido por
Acerca de esta tienda
La Caja de Cuidado y Confort de CHD es un paquete de apoyo cuidadosamente seleccionado donado a familias cuyos bebés nacen con defectos cardíacos congénitos (CHDs). Cada caja incluye juguetes neurodesarrolladores, artículos reconfortantes, recursos familiares y guías empoderadoras diseñadas para apoyar el bienestar emocional, el desarrollo temprano y la resiliencia a largo plazo durante un momento crítico.
Su apoyo ayuda a brindar confort, educación y esperanza a familias que navegan un diagnóstico de CHD—directamente desde el hospital.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!