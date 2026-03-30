Adopta una familia

Organizado por
Acerca de este evento
Regala a una familia que conozcas que le encantaría tener una membresía para el Museo Infantil Ciudad de la Imaginación. Esta membresía es válida por un año a partir de la fecha en que la reclamen. ¡ICCM recopilará su información de tu parte y se pondrá en contacto con ellos para informarles que han sido obsequiados con una membresía!
Esta membresía es válida para ambos padres (2 adultos) y todos los niños que vivan en el mismo hogar.
Adopta a una familia que haya completado nuestro formulario y le encantaría tener una membresía para el Museo Infantil Ciudad de la Imaginación. Esta membresía es válida por un año a partir de la fecha en que la reclamen. ¡ICCM se pondrá en contacto con ellos para informarles!
Esta membresía es válida para ambos padres (2 adultos) y todos los niños que vivan en el mismo hogar.
Paga lo que puedas y ayuda a financiar una membresía para otros. Esto permite que otros ayuden a adoptar una familia juntos.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!