Adopta una familia

Regala a una familia que conozcas que le encantaría tener una membresía para el Museo Infantil Ciudad de la Imaginación. Esta membresía es válida por un año a partir de la fecha en que la reclamen. ¡ICCM recopilará su información de tu parte y se pondrá en contacto con ellos para informarles que han sido obsequiados con una membresía!





Esta membresía es válida para ambos padres (2 adultos) y todos los niños que vivan en el mismo hogar.