Tarifas de adopción

Los cachorros en nuestro programa de Foster to Adopt que tienen 6 semanas tendrán sus primeras vacunas y desparasitantes. También debe agregar por defecto un depósito de esterilización/castración.
Tarifa de Adopción- 8-11 Semanas
$85
Los cachorros de 8 a 11 semanas habrán tenido 2 series de vacunas y 2 series de desparasitantes. También necesitará agregar un depósito de esterilización/castración.
Cachorro- 12-16 semanas
$125
Los cachorros de 12 a 16 semanas habrán recibido todas sus vacunas, incluyendo la rabia, totalmente desparasitados, comenzado el tratamiento contra pulgas/garrapatas/gusano del corazón y les habrán colocado un microchip. También necesitará agregar un depósito de esterilización/castración.
Depósito de Esterilización/Castración
$100
Esto es necesario para todos los cachorros que no han sido esterilizados o castrados cuando salen de nuestro rescate. Una vez que proporcione pruebas de la esterilización/castración, recibirá de vuelta el depósito de $100. La esterilización/castración debe completarse antes de que el cachorro cumpla 1 año.
Tarifa de Adopción- Perro Adulto
$185
Esta es la tarifa para cualquier perro adulto que ya haya sido esterilizado/castrado, haya recibido todas sus vacunas y esté al día en el tratamiento contra pulgas/gusano del corazón/garrapatas.
Añadir una donación para Evergreen Paws Rescue
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!